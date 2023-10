Este produto popular pode causar a explosão do seu celular

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 06/10/2023 - 1:31 Compartilhe

Os consumidores foram instados a utilizar e armazenar as suas baterias de lítio com mais segurança após uma série de incêndios perigosos, pelo menos um dos quais foi mortal.

A Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores (ACCC) divulgou um novo relatório na quinta-feira que alertava sobre os perigos do produto popular.

As baterias de íons de lítio , também conhecidas como baterias de íons de lítio, são encontradas em um grande número de produtos domésticos, incluindo carregadores portáteis, aspiradores sem fio, brinquedos infantis e equipamentos de camping, bem como na “maioria” dos telefones celulares, laptops, tablets, etc. -scooters, e-bikes e ferramentas elétricas.

Mas, apesar da sua omnipresença, o relatório concluiu que as baterias de lítio apresentam “riscos de incêndio raros, mas graves”.

Embora todos os tipos de baterias apresentem um nível de risco, a ACCC disse que as falhas nas baterias de lítio podem ser “particularmente catastróficas” devido ao líquido inflamável e volátil que as baterias contêm.

“O calor é um subproduto do funcionamento normal de uma bateria de lítio. No entanto, em uma falha descontrolada, a combinação de calor e a solução eletrolítica líquida volátil pode causar um incêndio grave e autossustentável”, afirmou a ACCC.

“Esses incêndios podem ser difíceis de extinguir e podem reacender espontaneamente. Além disso, como muitas células estão frequentemente ligadas dentro de uma bateria, isso pode criar uma reação em cadeia causando um incêndio maior.”

Pelo menos um australiano teria morrido em um incêndio em uma bateria de lítio, disse a ACCC.

Em julho deste ano, uma bicicleta elétrica com bateria de lítio defeituosa explodiu em uma casa em Sydney, provocando um incêndio que devastou o térreo da casa e destruiu um veículo próximo.

Quatorze caminhões de bombeiros foram chamados para extinguir o incêndio, com os bombeiros pernoitando para evitar que a bateria reacendisse e remover várias outras baterias de lítio do local.

E, ainda ontem, uma bateria de lítio explodiu em um albergue em Sydney, lançando uma bola de fogo pelo corredor e ferindo pelo menos um hóspede.

A ACCC disse ter recebido 231 relatórios de segurança de produtos relacionados às baterias nos últimos cinco anos, com uma estimativa de 89.000 produtos recolhidos.

Dos 23 recalls de produtos relacionados a baterias de lítio, 20 foram devido a risco de incêndio ou superaquecimento ou curto-circuito.

“Estamos preocupados com o aumento dos relatos de incêndios em baterias de lítio, resultando em danos materiais e ferimentos graves, incluindo queimaduras, exposição a produtos químicos e inalação de fumaça”, disse Catriona Lowe, vice-presidente da ACCC.

A ACCC disse que, embora seja difícil obter dados nacionais sobre idas ao pronto-socorro, os números de Victoria ajudaram a mostrar os riscos de incidentes com baterias de lítio.

Entre 2016 e 2022, os dados da Unidade de Vigilância de Lesões de Victoria mostraram 19 atendimentos de emergência para lesões envolvendo ou potencialmente envolvendo baterias de lítio.

Mais de 70% desses casos envolveram queimaduras, sendo os pulsos e as mãos mais comumente afetados; cerca de um terço desses pacientes foram internados no hospital para tratamento adicional.





Vários estados também relataram uma série de incêndios devido à explosão de baterias de lítio.

Os Serviços de Incêndio e Emergência de Queensland registraram 157 incêndios entre 2021 e 2023 causados ​​por baterias de lítio, enquanto o Departamento de Incêndios e Serviços de Emergência de WA relatou 81 incidentes em 2022.

Fire and Rescue NSW relatou 149 incidentes relacionados a baterias entre 1º de janeiro e 15 de setembro de 2023, um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado.

A ACCC disse que a demanda por baterias de lítio só aumenta à medida que nossas vidas se tornam mais voltadas para a tecnologia.

Até 2026, estima-se que uma família australiana média terá 33 dispositivos alimentados por baterias de íon-lítio.

“O uso de baterias de lítio em produtos de consumo é atraente porque podem ser portáteis, ter alta densidade de energia e melhor eficiência energética do que outros tipos de bateria”, diz o relatório.

“À medida que aumenta a prevalência de baterias de lítio nos lares australianos, podemos esperar um aumento nos incidentes relacionados a baterias de lítio.”

Mas havia algumas coisas que a ACCC instou os consumidores a fazerem para evitar incêndios em baterias de lítio.

Isso incluía o uso de práticas seguras de carregamento de dispositivos, mantendo as baterias de lítio longe do calor, umidade e danos, comprando baterias de alta qualidade e descartando-as com segurança.

“Os consumidores devem evitar misturar e combinar carregadores, desligar os produtos quando estiverem totalmente carregados e carregar as baterias em local fresco e seco e longe de materiais combustíveis como camas, espreguiçadeiras ou carpetes”, disse Lowe.

“Verifique se há sinais de superaquecimento nas baterias de lítio, inchaço, vazamento ou liberação de gás e pare imediatamente de usar o produto se esses sinais estiverem presentes.”

Houve até preocupações de segurança no final do ciclo de vida de uma bateria de lítio, disse a ACCC.





As baterias de lítio têm maior probabilidade de pegar fogo quando expostas ao calor e à umidade, ou quando esmagadas – condições comuns em caminhões de lixo e instalações de lixo doméstico.

“Os consumidores devem manter as baterias de lítio longe do lixo doméstico e verificar recyclemate.com.au e bcycle.com.au para obter informações sobre descarte seguro”, disse Lowe.

“Recomendamos que o governo e a indústria continuem a desenvolver soluções para garantir que as baterias de lítio sejam projetadas com segurança e possam ser descartadas de forma sustentável.”

