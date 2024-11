‘Este é um novo começo’ na relação Venezuela-EUA, diz Maduro após vitória de Trump

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/11/2024 - 20:22 Para compartilhar:

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, apostou, nesta quarta-feira (6), em um “novo começo” nas relações com os Estados Unidos, rompidas em 2019 durante o primeiro mandato do agora reeleito Donald Trump, que impôs sanções ao governo do país caribenho.

“Em seu primeiro governo, não nos demos bem com o presidente reeleito Donald Trump. Este é um novo começo para que apostemos em um ganha-ganha e que tudo corra bem para os Estados Unidos e tudo corra bem para a Venezuela”, disse Maduro em uma transmissão pela televisão.

