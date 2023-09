Este é o melhor dia da semana para reservar um voo barato, dizem os especialistas

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 28/09/2023 - 3:24 Compartilhe

Com tudo, desde hotéis a aluguéis por temporada e viagens internacionais subindo de preço, conseguir uma pechincha de passagem aérea tornou-se mais importante do que nunca.

Pesquisadores da Expedia analisaram milhares de voos do banco de dados da Airlines Reporting Corp. para determinar o dia mais barato para reservar seu voo.

Em média, domingo é o melhor dia para os poupadores experientes reservarem um voo, de acordo com os especialistas, com os preços dos assentos geralmente nos mais baixos da semana.

Por outro lado, as passagens aéreas custam mais às sextas-feiras, já que o interesse por viagens costuma aumentar perto do fim de semana.

Os passageiros que reservam um voo doméstico no domingo podem economizar em média 8% em um voo. Aqueles que reservam uma aventura no exterior podem economizar impressionantes 13% reservando no domingo, em vez de na sexta-feira.

Mas embora o sétimo dia possa ser o dia mais barato para reservar um voo, é o dia mais caro para voar.

Voe apenas um dia antes e você obterá as melhores tarifas para um passeio próximo, já que sábado é o dia mais barato para partir em um voo doméstico.

A análise da Expedia revela que quinta-feira é o melhor dia para viajar para o exterior se você estiver economizando, com passagens aéreas internacionais 14% mais baratas em média quando comparadas aos voos que saem aos domingos.

A empresa também aconselhou os viajantes a reservar voos que partem antes das 15h, pois há muito menos chances de cancelamento.

De acordo com uma pesquisa da Expedia, 32% dos viajantes aéreos dos EUA tentam evitar voos matinais, pois acordar cedo para chegar a tempo ao aeroporto pode causar estresse.

No entanto, os dados de status dos voos acumulados no ano revelam que os voos que partem após as 15h têm uma chance 50% maior de serem cancelados do que aqueles que partem no início do dia.

A análise dos dados surge apenas uma semana depois de um relatório ter revelado que o preço dos bilhetes internacionais para a Europa aumentou espantosos 35% em comparação com o ano passado.

Os voos de ida e volta para a Ásia aumentaram 23% em relação a 2022 e são surpreendentemente 61% mais altos do que em 2019, de acordo com Hopper.

No entanto, este ano o céu foi mais limpo para as viagens aéreas domésticas, com as tarifas nos EUA caindo 15% em comparação com agosto de 2022.

