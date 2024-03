‘Estava sob efeito de medicação’: Rafael Cardoso se desculpa após denúncia de agressão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/03/2024 - 13:36 Para compartilhar:

O ator Rafael Cardoso, denunciado por uma agressão ocorrida na segunda-feira, 26, e pediu desculpas em suas redes sociais nesta segunda-feira, 4. A agressão teria ocorrido no Rio de Janeiro, e foi direcionada a um gerente de bar, na Barra da Tijuca, zona oeste, e foi registrada pelo 16º DP, segundo a Polícia Civil do Estado.

Em nota, a equipe de Rafael escreve que ele estava sob “efeito de medicação”, mas admite que isso “não justifica o erro”. A equipe diz que o ator “vai responder às consequências em todas as áreas cabíveis”.

O comunicado diz que o ator Rafael Cardoso está muito arrependido e pede desculpas publicamente a todos. Segundo a postagem, o ator estava sob efeito de remédios e se encontra atualmente recolhido para tratamento de sua saúde. Ele deverá ficar afastado das mídias, do Instagram e de seus negócios. O ator é também empresário da Fazenda Casulo, uma empresa que realiza entregas de produtos orgânicos.

“Contamos com a boa vontade e solidariedade de todos vocês, amigos, fãs, seguidores e imprensa”, pede a equipe do ator ao fim da nota. Ele deverá prestar depoimento nesta terça-feira, 5.

Entenda o caso

O caso teria acontecido na segunda, 26, quando o ator estava em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Imagens do circuito interno do estabelecimento divulgadas pelo O Globo mostram Rafael discutindo com funcionários do bar.

Na filmagem, é possível ver o gerente se aproximando, falando com o ator e entrando novamente no local. Logo depois, o gerente, de camisa azul, entra correndo no bar e o ator, de camisa preta, vai atrás, esbarrando entre as mesas. Os dois saem do local e começam a brigar. O homem cai no chão, e o ator começa a dar socos.

