‘Estava prejudicada’, diz Juliette ao sofrer com ressaca após festa na casa nova

Juliette Freire deu uma festa em sua casa nova para comemorar a compra de sua mansão no Rio de Janeiro e, para isso, convidou alguns amigos, incluindo Rafa Kalimann, para estrear o imóvel. A festança que trouxe consequências desagradáveis para a maquiadora: uma ressaca das bravas, que fez com que a vencedora do BBB 21 alertasse os seguidores sobre o consumo de álcool.

“Bom dia. Vamos começar a semana com um aprendizado: não bebam em dia de domingo, principalmente, se tiver que trabalhar na segunda. É a regra normal. Eu tive a brilhante ideia, mas tudo bem que foi legal, foi divertido. E agora eu sei que antes eu podia apagar um stories que eu estava um pouco prejudicada. Que ninguém ia ver. Agora não posso, vai pra todo canto, mas tudo bem é a vida. Ontem teve de tudo. Dança, coreografia, teve inundação, teve o que mais? O batismo das águas aí com a Rafa. Enfim, é a vida”, disse a advogada.

