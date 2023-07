‘Estava me isolando’, diz Leonardo Miggiorin sobre motivo de ter revelado bissexualidade

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/07/2023 - 10:14 Compartilhe

Em entrevista ao jornal O Globo, o ator Leonardo Miggiorin, de 41 anos, que compartilhou fotos com o namorado em maio deste ano nas redes sociais, revelou o motivo de ter revelado sua bissexualidade.

“Não faz mais sentido publicar fotos com todos os meus amigos e não postar o cara com quem namoro. Minha comunicação estava muito fragmentada e, por causa disso, estava me escondendo e me isolando. Por outro lado, era como se não apoiasse a luta LGBTQIAP+”, contou.

“Liguei para a minha cunhada, e ela respondeu: ‘Léo, você não tem que pedir licença para ser quem é’. Se ouvisse isso lá atrás, aos 19 anos, talvez tivesse sido uma pessoa com menos medo e sofrimento”.

Miggiorin ainda relembrou um mentor que recomendou que ele nunca revelasse a sexualidade, e o assédio que sofreu de outro profissional da área: “Foram violências veladas, e eu não tinha a força que tenho hoje internamente para me autorizar a dizer ‘você não vai falar comigo desse jeito’ ou ‘não virá ao meu hotel de madrugada e me pedir para descer’. Quando uma pessoa quer uma coisa e ela tem poder, é capaz de tudo, não enxerga o outro.”

