‘Estava abusando da opinião política’, diz narrador sobre saída de Casagrande da Globo Comentarista tinha contrato até o fim do ano, mas deixou a emissora nesta semana

Narrador com passagens por TV Record, SBT e Band, Silvio Luiz comentou a saída de Walter Casagrande da Globo. Em participação no podcast ‘Ticaracaticast’, o locutor elogiou o ex-jogador, mas afirmou que Casão estava ‘abusando’ da questão política nos comentários.

– Agora, posso ser sincero? Ele estava abusando um pouco da cabeça política dele, (da opinião) pessoal. Adoro o Casão, não sabe dar nó em gravata, todo lugar que encontro com ele, ele fala: ‘dá um nó na gravata para mim’. Adoro ele – declarou o narrador de 87 anos.

Com contrato até o fim do ano com a emissora, Casagrande optou por deixar a emissora antes do término do vínculo, em ‘comum acordo’. O ex-jogador e comentarista ficou por mais de 20 anos na emissora e cobriu grandes eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas.

