Estátua gigante de Donald Trump pelado é erguida em Las Vegas

Uma estátua do ex-presidente americano Donald Trump nu foi inaugurada em uma rodovia interestadual próxima de Las Vegas, em Nevada (EUA), durante o sábado, 28. A estrutura, que possui cerca de 13 metros de altura e pesa 2,7 toneladas, é composta por espuma. O Partido Republicano repudiou a construção, a classificando como “deplorável”.

De acordo com os criadores da imagem, que optaram por não terem suas identidades reveladas, a obra é uma “declaração ousada sobre transparência”. A estátua foi retirada do local nesta segunda-feira, 30, após os envolvidos pela sua construção divulgarem a intenção de posicioná-la em outros “swing states”. As informações são do “The Independent” e da “Sky News”.

