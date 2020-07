Estátua de Melania Trump é queimada na Eslovênia

SÃO PAULO, 09 JUL (ANSA) – A estátua da primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, foi removida de seu pedestal na Eslovênia após ser alvo de um protesto que ateou fogo à obra.

Segundo uma entrevista do artista Brad Downey à emissora “CNN”, a peça foi alvo de um protesto no dia 4 de julho, data em que os Estados Unidos celebra sua independência. Após conseguirem apagar o fogo, os bombeiros pediram o que Downey queria fazer com a peça – que apesar do incêndio, manteve sua estrutura – e foi decidido que a peça seria removida.

A obra havia sido instalada na cidade de Svenica em janeiro desse ano. No entanto, a peça de madeira sempre gerou críticas dos moradores por sua aparência e virou meme nas redes sociais. Downey publicou um vídeo em seu Instagram mostrando a remoção da estátua, que segundo ele, ainda não tem lugar definido para ficar após a restauração. A ironia do ataque à obra é o momento em que ela ocorre, já que Donald Trump é um crítico feroz de qualquer ataque à monumentos, especialmente, por conta do movimento Black Lives Matter, e até criou uma lei que amplia as penas de quem danificar qualquer estátua, monumento ou memorial nos EUA. (ANSA)

