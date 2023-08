Estátua de ‘David’ em Florença ganha novo sistema de iluminação

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/08/2023 - 17:50 Compartilhe

FLORENÇA, 9 AGO (ANSA) – Por ocasião do 150º aniversário da transferência de “David”, de Michelangelo, para a Galleria dell’Accademia de Florença, a escultura recebeu “como presente” um sistema de iluminação com mais luz natural.

A nova iluminação foi apresentada durante cerimônia na última terça-feira (8) e tem como objetivo fazer com que os visitantes do museu apreciem os detalhes de uma “escultura admirável” em diferentes momentos do dia.

“Hoje, a Galleria dell’Accademia de Florença continua sendo a casa de David. Uma obra icônica, cuja força e perfeição simbólica permanece atual, além de qualquer período histórico, que atrai milhares de pessoas de todo o mundo, apenas para encontrar seu olhar admirável. Nosso trabalho é continuar a protegê-la”, afirmou a diretora da galeria, Cecilie Hollberg.

A obra de um dos maiores artistas da história chegou ao museu florentino no dia 8 de agosto de 1873 para ser protegida da deterioração sofrida no local em que estava anteriormente, na Piazza della Signoria.

A necessidade de proteger “David” foi discutida durante anos e, em 1872, por sugestão de Emilio De Fabris, um dos mais conceituados arquitetos florentinos, foi decidido construir um novo espaço museológico que pudesse acolher a obra.

Em comunicado oficial, a galeria destacou que o “deslocamento, impensável em nossos tempos, durou sete dias, de 30 de julho a 8 de agosto de 1873 e, devido ao grande calor, ocorreu principalmente nas primeiras horas da manhã, das 4 às 11 da manhã”.

Na ocasião, foi construído um vagão almofadado para absorver os choques e, no dia 4 de agosto, depois de ter percorrido as principais ruas da cidade, o David foi apresentado pela Academia de Belas Artes através de uma abertura obtida com a destruição da parede de entrada do edifício.

“Sexta-feira, 8 de agosto. Transferido e montado na base, onde permanecerá o tempo que Deus quiser”, acrescenta a nota.

Para realçar a sua exposição, De Fabris concebeu “uma verdadeira tribuna em homenagem ao artista supremo, um templo secular coberto por uma abóbada de vidro que garantiria a iluminação mais natural possível”.

Agora, esta tribuna promoverá uma melhor experiência para o visitante, com um novo sistema de iluminação de LED e uma claraboia “mais segura e limpa”, na qual a luz natural filtra de forma excelente, iluminando o ‘David’, permitindo captar todos os seus detalhes com ainda mais nitidez e dando-lhe uma atmosfera mais sugestiva, que muda em diferentes momentos do dia”. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias