Estátua de Belzebu em residência chama atenção e viraliza nas redes sociais: ‘Vizinho chegou causando’

Uma curiosa imagem chamou a atenção nas redes sociais neste domingo (19) e virou assunto após rapidamente viralizar. No Twitter, o usuário Ivan Almeida mostrou a foto de uma estátua de Belzebu na frente de uma casa em Alvorada (RS), onde mora.







“Vizinho novo chegou causando no bairro”, escreveu na legenda das imagens.

A imagem logo se espalhou e a dona da casa foi descoberta. Uma mulher, que se apresenta como Mãe Michelly da Cigana comentou que aquela era a fachada de sua residência ao ver no perfil da influenciadora Rainha Matos. Nas redes sociais, a empresária se apresenta como “rainha da amarração”, mentora em curso de baralho e ainda faz vídeos sobre Magia Cigana.

“Meu rei Belzebu está na rainha. O homem é bom”, comentou.

O que é Belzebu?

Nas mitologias cananeia e fenícia, Baalzebub é uma entidade fruto de outras duas poderosas entidades: Baal, senhor dos trovões, agricultura e fertilidade; e Zebub, deus das moscas e pestilência.

Nas mitologias, Zebub era inimigo de Baal. Após uma longa batalha entre as duas entidades, abriu-se um abismo que sugou os dois deuses e eles acabaram se unindo.

No cristianismo, porém, Belzebu é um dos nomes do diabo. Há a crençã de que ele era um dos sete príncipes do inferno e a personificação do segundo pecado, a gula.

Vizinho novo chegou causando no bairro. pic.twitter.com/eytxgy8LmF — Ivan Almeida :): (@ivandiariamente) March 19, 2023



