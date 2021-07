Estatal italiana e MSC construirão novo terminal em Miami

TRIESTE, 8 JUL (ANSA) – A estatal italiana Fincantieri e a divisão de cruzeiros do Grupo MSC fecharam um contrato nesta quinta-feira (8) para a construção, por parte da Fincantieri Infraestructure Florida, de um novo mega terminal de cruzeiros no porto de Miami. O investimento será de 350 milhões de euros, cerca de R$ 2,1 bilhões.

A estrutura será formada por um corpo central multinível que atenderá três navios ao mesmo tempo e um local de trânsito por onde podem passar até 36 mil viajantes por dia. A previsão de conclusão do projeto, feito pelo estúdio de arquitetura Arquitectonica, é dezembro de 2023.

Segundo a nota divulgada, o novo terminal poderá receber os maiores navios de cruzeiro do mundo.

“Nos últimos 35 anos, o Grupo MSC foi um parceiro importante da economia dos Estados Unidos através do nosso papel crescente como uma das empresas líderes mundiais no transporte de contêineres e como operadores de terminais para mercadorias e passageiros. Por isso, Miami sempre foi um hub chave, e o novo terminal MSC no porto de Miami consolida a nossa presença nesse importante centro marítimo”, disse o presidente executivo da divisão de cruzeiros da MSC, Pierfrancesco Vago. (ANSA).

