Estapar anuncia estar em negociações avançadas para compra de Zul Digital

A Estapar informou que mantém negociações em estágio avançado para a potencial aquisição da Zul Digital, por meio de compra de uma parcela de ações da empresa e incorporação das ações de emissão da Zul Digital pela companhia.

“As características da potencial aquisição, incluindo o preço por ação, relação de troca e a estrutura definitiva, estão sujeitas à conclusão das negociações dos documentos definitivos em termos satisfatórios para as partes envolvidas, bem como da eventual aprovação dos acionistas das companhias envolvidas, de forma que não há qualquer garantia de que a Potencial Aquisição será concluída com sucesso”, afirma a companhia em fato relevante.

A Zul Digital foi fundada em 2017 por uma equipe de desenvolvedores, com o objetivo de se credenciar na Prefeitura de São Paulo para distribuir o cartão azul digital (CAD). Em menos de um ano de operação, tornou-se o app em primeiro lugar em vendas. Com o tempo, iniciou a operação de venda de CADs em outras capitais, como Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador e Curitiba, todas operando no modelo de credenciamento, em que as empresas podem desenvolver um app e credenciá-lo nas prefeituras para comercializar os CADs, ampliando, assim, sua base de clientes.

“Pelo DNA de inovação e desenvolvimento de Plataformas Digitais, o time passou a desenvolver e oferecer aos seus clientes outros serviços, tais como pagamento de IPVA e multas, aviso de rodízio, tag para pagamento de pedágio, CRLV digital, entre outros serviços ao motorista”, destaca a Estapar.

A companhia diz que vem ao longo dos últimos anos digitalizando sua base de clientes, que utilizam recorrentemente as suas operações no Brasil, ampliando também a oferta de serviços virtuais, como reserva de vagas em aeroportos, arenas e centros de convenções, contratação de mensalistas online, pagamento do estacionamento via APP, e-wallet, além da gestão de diversas Operações Digitais de Zona Azul.

A combinação da Estapar e Zul Digital criará uma plataforma única, com inovação e maior oferta de produtos e serviços, ampliando as linhas de negócios da companhia, mas dentro do seu ecossistema”, conclui a empresa de estacionamentos.

