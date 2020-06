“Estão me achando um monstro”, desabafa Maria Beltrão

Maria Beltrão foi repreendida após ter dado uma bronca ao vivo em seu colega de trabalho, Octavio Guedes. Uma telespectadora do programa “Estúdio I”, da GloboNews, reclamou da postura de Maria frente a Octavio. A telespectadora alegou falta de profissionalismo por parte da apresentadora, que chamou a atenção de Octavio Guedes na última terça-feira (23).

“Não foi nada profissional a atitude da Maria Beltrão com o Octavio Guedes. Assisto ao Em Ponto e a Julia Dualibi o respeita quando este consulta o celular. Só parte para a falta de educação quem quer sempre lembrar que ‘aqui quem manda sou eu’. Respeito é tudo”, postou uma seguidora do Estúdio I no Twitter.

Maria respondeu um seguidor dizendo: “Enquadrei, né?”, em referência à Octavio, que brincou com a colega e respondeu ao tweet com uma foto escondido em uma janela, como se tivesse medo da apresentadora.

Como bons amigos, a dupla tratou o episódio como brincadeira e fizeram as “pazes” no programa seguinte.

