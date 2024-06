‘Estamos vislumbrando outras alternativas para manter o espaço vivo’, desabafa diretora da Casa de Cultura Mário Quintana sobre tragédia

Larissa Santiagoi Larissa Santiago https://istoe.com.br/autor/larissa-santiago/ 04/06/2024 - 18:05 Para compartilhar:

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCQM), uma das instituições vinculadas à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), localizada no Centro Histórico de Porto Alegre foi atingida pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul em maio. Inaugurada oficialmente em 25 de setembro de 1990, a instituição conta com espaços voltados para o cinema, música, artes visuais, dança, teatro, literatura e a realização de oficinas e eventos ligados a várias formas de arte.

O ‘Dia D’ da invasão das águas no complexo cultural aconteceu no dia 3 de maio. Ao ver subir o nível das águas, a diretora Germana Konrath alertou para que todos que trabalham no local estivessem presentes para tentar tirar ao máximo objetos, mobílias, equipamentos e obras de arte do térreo e levassem para o segundo andar.

Um pedido para a empresa responsável pelos elevadores e parte elétrica também foi feito, e, por precaução, os disjuntores foram desligados. Assim foi realizada a força-tarefa preventiva.

A CCMQ é composta, além do prédio histórico tombado, por três salas de cinema da Cinemateca Paulo Amorim: sala Paulo Amorim, com 140 lugares; sala Eduardo Hirtz, com 70; e sala Norberto Lubisco, com 50 lugares. Abriga também o café Luciamaria, o bar Térreo, a loja Andaime, o bar Lola (andar superior) e a Livraria Taverna.

Em entrevista a IstoÉ, Germana, que também é diretora do departamento de artes e economia criativa da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac), explicou que, no dia 21 de maio, após as águas baixarem, teve início a fase de limpeza da CCMQ. A inundação alcançou cerca de 1,70m.

“Até o momento, sabemos que será necessária pintura interna e externa de todo o andar térreo, revisão de esquadrias (portas) de madeira, polimento de revestimentos, substituição de bombas dos reservatórios de água, limpeza completa das caixas d’água e conserto ou reposição de parte do mobiliário feito sob medida e que não pôde ser retirado na força-tarefa preventiva”, disse.

“A limpeza tem prosseguido diariamente, sobretudo uma limpeza mais pesada das fachadas, com lava-jato, para retirar as marcas deixadas pela enchente. Já houve uma visita técnica de uma equipe de engenheiros para revisão das subestações de energia elétrica. Será necessário realizar a troca de disjuntores, quadros elétricos e cabos que ficaram parcialmente submersos e oxidaram, trabalho que deve levar cerca de um mês e meio”, esclareceu.

Avaliação dos danos no espaço e nas obras

A Secretaria de Obras Públicas do Estado (SOP) também esteve no complexo cultural para fazer um primeiro levantamento dos estragos e dos reparos necessários. Representando um dos polos culturais mais fortes do estado e referência arquitetônica, o espaço recebe cerca de 30 mil visitas mensais.

“A fim de analisar as esquadrias e outros itens que podem necessitar de restauros, e considerando que o prédio da Casa é tombado pelo patrimônio histórico, foi realizada uma reunião com equipe da Arquium, empresa que já atende a CCMQ em suas reformas”, ressaltou.

Nos últimos dias, também foi realizado o bombeamento e drenagem dos fossos dos elevadores, para que eles sequem e se possa verificar o estado dos circuitos e do sistema, para então saber o que precisará ser trocado e restaurado.

A maquete tátil da CCMQ, recurso de acessibilidade, terá que ser refeita, e para isso contaremos novamente com parceria de equipe da PUCRS e Unisinos, que foram os responsáveis por fazer a primeira versão.

O acervo da Casa, que compreende o arquivo histórico sobre o antigo Hotel Majestic, o poeta Mario Quintana, a cantora Elis Regina, entre outros objetos, móveis e documentos, está localizado no segundo piso e permaneceu intacto, sem sofrer nenhum dano. O acervo de obras do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS) também se localiza em andares superiores e não foi afetado.

A Cinemateca Paulo Amorim, que fica no andar térreo, também foi alagada pela enchente. Os prejuízos foram, principalmente, na parte dos revestimentos (incluindo os carpetes de piso e parede), poltronas e palcos, além do mobiliário dos saguões.

Os espaços passaram por uma primeira limpeza geral, para retirada da lama e de entulhos, e parte das poltronas e dos carpetes já foi descartada para futura substituição.

“Agora, aguardamos pela volta da energia elétrica ao prédio para podermos seguir com uma limpeza mais detalhada, higienizar os espaços e testar equipamentos de som e projeção e os sistemas de ar-condicionado”, pontuou.

+ Vídeo de livraria de Porto Alegre inundada impressiona e dono pede por ajuda; veja

+ Estoque de rede de livrarias vira montanha de lixo no RS: ‘Já removemos 100 mil exemplares’, diz dono

Antecipação de recursos aprovados na Lei Paulo Gustavo

Germana detalhou que atualmente são cerca de 80 colaboradores ativos (entre contratados através de licitações e terceirizados) e há grande esforço de manter seus contratos. Por isso, a Sedac decidiu antecipar o pagamento de recursos para projetos aprovados na Lei Paulo Gustavo (LPG), sem necessidade de apresentação prévia do plano de trabalho.

Pelo cronograma inicial, a previsão da secretaria era de que os pagamentos fossem executados em junho, meses antes do que estabelecia o Ministério da Cultura (MinC), que havia prorrogado para dezembro de 2024 o prazo máximo para que os recursos chegassem aos proponentes.

“Somada a essa antecipação de recursos – já foram destinados R$ 18.153.166,23 para 101 projetos culturais -, a secretaria também decidiu tornar facultativa a adesão ao programa de aceleração de projetos que vínhamos oferecendo aos proponentes dos editais da LPG. E ainda, flexibilizou os prazos de entrega de documentos, abertura de conta bancária e apresentação do plano de trabalho dos proponentes que não estiverem em condições, neste momento, de dar sequência aos projetos nos termos dos editais, mantendo seus recursos assegurados”, explicou.

“Com relação aos projetos financiados em execução, foram flexibilizados os prazos de realização e ampliadas as possibilidades de readequação das formas de realização dos projetos, considerando as condições dos proponentes, equipes, espaços culturais e comunidades envolvidas”, completou.

“A Sedac também já atua com a previsão de disponibilizar linhas de fomento visando à reparação e à reconstrução do setor cultural do Estado. Um grupo de trabalho foi instituído junto ao Conselho Estadual de Cultura, para mapear os impactos e levantar alternativas. Para essas ações, a Sedac conta com recursos do Pró-Cultura RS, Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e Fundo de Apoio à Cultura (FAC), inclusive a partir do saldo e dos rendimentos dos recursos da Lei Paulo Gustavo (valor superior a R$ 6 milhões) e da verba da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB)”, informou.

Futuro da CCMQ

Experimentando uma montanha-russa emocional que oscila entre angústia, desespero, otimismo, alegria e realismo, Germana Konrath ressaltou que sua equipe já começou planejar eventos no CCMQ que não dependam de estrutura de energia elétrica, como feiras e shows acústicos para que de alguma forma as pessoas possam voltar a ocupar o espaço. Existe também a preocupação de encontrar alguma alternativa para contribuir com os estabelecimentos comerciais.

“Espero que não seja otimista demais, mas acredito que no segundo semestre já possamos reabrir. A Casa de Cultura Mario Quintana sempre foi um espaço acolhedor para os mais diversos públicos, não apenas para fruição, mas também para aprendizado, sendo um local seguro para a comunidade artística. Vamos precisar desses novos horizontes de teste, vai ser algo para nós reconstruirmos juntos”, compartilhou.

“É um espaço icônico, cartão postal da cidade, um ambiente cultural muito vibrante. Não se trata apenas de um monumento de pedra, mas ele é feito de carne, osso e vida das pessoas que circulam ali diariamente. A CCMQ proporciona acolhimento e tranquilidade. São pessoas que frequentam o local todos os dias, seja na hora do almoço, para ler um livro, estudar, ensaiar ou o que quer que seja”, completou.

A população pode ajudar na reconstrução através do canal de doações Associação de Amigos da Casa de Cultura Mario Quintana (ajudaccmq@gmail.com).