'Estamos tentando de tudo para construir um ano de sucesso para o Vasco', afirma Edimar após vitória





A pressão que o elenco do Vasco tem enfrentado para buscar a vitória é evidente. Com isso, a vitória por 1 a 0 sobre o CSA, em São Januário, traz um alívio tanto para o grupo como para o técnico Zé Ricardo. Na saída de campo, o lateral-esquerdo Edimar desabafou e disse que os jogadores tem tentado escrever uma nova história pelo clube, deixando 2021 para trás.

– Espetacular. A gente sabe que o que é vestir essa camisa pesada, tem história. Sabemos o momento em que estamos vivendo, torcedor impaciente. Entendemos também a impaciência deles. Mas queria deixar um argumento claro aqui. Temos um grupo novo, totalmente novo. Ano passado ficou. Estamos tentando de tudo para construir um ano de sucesso para o Vasco. Levar o Vasco para a primeira divisão – salientou, e em seguida acrescentou:



– Esse desabafo é mais por isso, a pressão que estamos vivendo durante o dia a dia. E também saber que uma vitória hoje era muito importante sabendo da qualidade do time do CSA – ressaltou.

Com a vitória, o Cruz-Maltino soma 10 pontos em seis rodadas e agora ocupa a quinta colocação com o mesmo número de pontos do Cruzeiro, que tem um jogo a menos. Na próxima rodada, os cariocas medem força com o líder Bahia, no domingo, às 16h, também na Colina histórica.

