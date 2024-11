Estamos olhando para todas as evoluções do Pix, diz Litvinov, do Google

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/11/2024 - 15:50 Para compartilhar:

O Google acompanha a evolução do Pix, a partir da agenda comandada pelo Banco Central. Até o momento, os usuários da carteira digital Google Pay poderão fazer pagamentos por aproximação utilizando o Pix, funcionalidade que por enquanto está disponível para clientes do C6 Bank e do PicPay, e que em breve estará habilitada a todos os clientes do Itaú Unibanco.

“Nós estamos olhando para todas as evoluções, mas hoje isso é tudo o que temos para compartilhar”, afirmou a chefe de Parcerias de Pagamentos para a América Latina do Google, Natacha Litvinov, em evento realizado pela companhia nesta segunda-feira.

Modalidades como o Pix parcelado e o Pix automático devem se tornar obrigatórias a todo o mercado em breve, mas já são oferecidas por algumas instituições financeiras através de diferentes ferramentas.

O Google Pay lançou oficialmente nesta segunda o Pix por aproximação na carteira, e também anunciou o pagamento via Pix com um clique em aplicativos e também no navegador Google Chrome, funcionalidades que estarão disponíveis em breve. Além disso, também anunciou a parceria com o Itaú e a credenciadora do banco, a Rede. Os movimentos foram antecipados pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

Por enquanto, o pagamento por Pix por aproximação está disponível através das maquininhas das três instituições financeiras. O movimento do Google com C6, PicPay e Itaú se antecipa à oferta obrigatória do Pix por aproximação por todos os agentes de mercado, prevista para fevereiro do ano que vem.