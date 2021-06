‘Estamos nos conhecendo melhor’, detalha Tânia Mara sobre relacionamento com Thiago

Tânia Mara revelou que está “conhecendo melhor” o sertanejo Thiago, da dupla com Hugo. Ela e o cantor vão passar o Dia dos Namorados (12) juntos, segundo entrevista à Quem. “Estamos nos conhecendo, mas ainda não é namoro”, começou.

A cantora não assumia nenhum relacionamento desde o fim de seu casamento com Jayme Monjardim, em 2019. Tânia e Thiago se conheceram no fim de 2020, no especial “Canta Comigo”, apresentado por Xuxa. Além da mudança na área amorosa da vida, a artista também mudou na saúde.

“Emagreci com a alimentação saudável, mas o jejum intermitente foi uma coisa que me ajudou bastante. Ele faz parte da minha nova rotina de vida. O adaptei muito bem a essa rotina de gravação e estúdios e optei sempre por uma alimentação mais saudável. Busco praticar exercícios físicos no mínimo três vezes por semana. Amo fazer aula de muay thai e também puxar um pesinho da academia”, finalizou.

