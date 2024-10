Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/10/2024 - 21:13 Para compartilhar:

O candidato à prefeitura de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) agradeceu pelos votos recebidos no 1º turno, via Threads, e disse que “está no segundo turno” e que “a vitória está mais próxima do que nunca”.

Na publicação, o emedebista escreveu: “Estamos no segundo turno! Obrigado a cada um de vocês que acreditaram e fizeram parte dessa caminhada. Agora, a vitória está mais perto do que nunca!”.