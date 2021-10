Estamos muito confortáveis com ritmo de 1 ponto de alta na Selic, diz diretora do BC

BRASÍLIA (Reuters) – A diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos​ do Banco Central, Fernanda Guardado, destacou nesta quinta-feira que o BC está muito confortável com o ritmo de aperto monetário que adotou, em referência à alta de 1 ponto nos juros básicos que foi aplicada nas últimas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom).

Em evento online promovido pela XP, ela afirmou que os modelos internos da autarquia mostram que, com esse ritmo, o BC entregará a inflação na meta no ano que vem, compromisso que ela reiterou que está sendo perseguido com afinco.

O BC tem sinalizado que deverá novamente subir os juros nesta magnitude na próxima reunião do Copom, que acontece no fim deste mês. Atualmente, a Selic está em 6,25% ao ano.

“Não está fora da mesa (a adoção de uma mudança), mas estamos muito confortáveis no momento com o ritmo que escolhemos. Estamos muito confiantes que esse ritmo, nossas ações, nosso ciclo serão suficientes”, disse ela.

(Por Marcela Ayres)

