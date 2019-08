‘Estamos indo na direção de simplificação brutal de impostos’, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira em evento organizado pelo BTG Pactual que o governo caminha na direção de uma “simplificação brutal de impostos”. Segundo ele, o governo tem dado sinais claros nesse rumo, direcionando os planos para um imposto único.

Ele reforçou que o governo conseguiu, no primeiro semestre, o menor déficit dos últimos quatro anos. “O que significa que estamos fazemos a coisa certa lá no front fiscal”, disse, destacando que os focos do governo são a Previdência, as privatizações e a reforma do Estado.