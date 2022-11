Estamos em ponto de inflexão em que fazer mais no fiscal pode ter efeito contrário, diz Campos Neto

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 23/11/2022 - 13:25 Compartilhe

BRASÍLIA (Reuters) – O país está em um ponto no qual fazer mais que o necessário na área fiscal pode ter efeito contrário e impactar as pessoas que mais precisam, disse nesta quarta-feira o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendendo a necessidade de equacionar necessidade sociais e gerar equilíbrio fiscal.

Em evento promovido pela BlackRock Brasil, Campos Neto voltou a dizer que a melhora da inflação no país é incipiente e que o BC vai persistir, sendo importante levar a inflação à meta.

Na área fiscal, ele disse que não explicar bem o programa de gastos que será implementado no país gera incerteza e acaba diminuindo a capacidade do governo de realizar despesas.

(Por Bernardo Caram)

