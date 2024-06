‘Estamos aqui para proteger as famílias’, diz Silvio Almeida na Parada LGBTQIAPN+

João Revedilhoi João Revedilho - https://istoe.com.br/author/joao/ 02/06/2024 - 16:42 Para compartilhar:

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, afirmou neste domingo, 2, que a Parada LGBTQIAPN+ mobiliza o “amor verdadeiro” e que o evento protege as famílias. A declaração foi dada durante o evento.

Em seu discurso, Almeida defendeu o apoio à comunidade LGBTQIAPN+ e afirmou que o público é o verdadeiro defensor da família. A fala é em resposta aos grupos políticos que defendem ataques à comunidade.

“Nós estamos aqui, ao contrário do que dizem, para proteger as famílias. Eu não quero que nenhuma mãe tenha que chorar a morte de um filho. Eu não quero que nenhum pai tenha que chorar a morte do seu filho”, afirmou.

“Quero que todas as mães e os pais possam saber que seus filhos, independente de quem eles sejam, de como eles quiserem amar, que eles vão voltar para casa vivos. Vão ter uma vida digna, vão ser respeitados”, concluiu.

Além do ministro, a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) participou do evento. Em um trio, a parlamentar afirmou “as LGTBs vão construir a democracia brasileira” e incentivou o voto consciente nas eleições deste ano.

“Não abriremos mão da nossa humanidade. Marcharemos nesta tarde retomando a bandeira brasileira nas nossas mãos”, disse Erika.