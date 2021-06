‘Estagiário’ do 4 de Julho, que irritou Pablo com zoeira na web, cursa o ensino médio e é menor de 18 anos Jovem se ofereceu para comandar perfil do Twitter, e teve autorização para fazer zoeiras, o que deu certo, já que a conta saiu de zero seguidores para 31 mil em duas semanas

O ‘estagiário’ do time 4 de Julho, que foi massacrado pelo São Paulo por 9 a 1 e eliminado da Copa do Brasil nesta terça-feira, não tem nem 18 anos e cursa o ensino médio. Ele conversou com o ‘Futebol Muleke’, do ‘Uol’, mas não permitiu que seu nome fosse divulgado, já que poucas pessoas sabem que ele presta esse serviço de social media do clube do Piauí.

O jovem, que tinha uma experiência na mesma função em outro clube do Piauí, se ofereceu para tuitar na conta do clube no Twitter, e teve autorização para fazer zoeiras, o que acabou dando certo, já que o perfil do clube saiu de zero seguidores para 31 mil em duas semanas.

– Eu esperava que teria uma repercussão boa porque o adversário era o São Paulo. Mas não imaginava que chegaria no patamar que chegou. Uns 40% dos nossos seguidores são são-paulinos. Futebol, querendo ou não, é zoeira – disse.

A zoeira acabou irritando o atacante Pablo, do São Paulo, que chegou a citar o perfil do clube e as zoeiras feitas contra o São Paulo após o time do Piauí vencer o Tricolor por 3 a 2 no jogo de ida.

– Vimos muitas postagens da equipe deles, brincadeiras que fazem parte do futebol, mas tem que respeitar. Hoje ficou provado o tamanho do São Paulo – disse o jogador do Tricolor.

O jovem admitiu que se surpreendeu com o comentário, mas resolveu zoar a situação.

– Pessoal ficou falando que eu tinha alugado um apartamento na mente dele, que eu ia ter que pagar IPTU. Aí eu postei uma imagem falando ‘apartamento foi grande, né, *****’. Na hora perceberam que era para o Pablo. Uma brincadeira normal – relembrou.

Apartamento foi grande, né, *****? — 4 de Julho EC⁴ᴰᴶ (@4dejulhopi) June 9, 2021

A torcida são-paulina abraçou o Twitter no início. Seremos eternamente gratos. Abraços do estagiário. — 4 de Julho EC⁴ᴰᴶ (@4dejulhopi) June 9, 2021

O André Rizek falou que eu sou um novo talento, meu Deus A felicidade que eu tô é brincadeira, massa demais… — 4 de Julho EC⁴ᴰᴶ (@4dejulhopi) June 9, 2021

