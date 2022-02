Estaduais, NBA, futebol europeu, Olimpíadas de Inverno… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de quinta-feira Veja horários das transmissões de eventos como Corinthians x Mirassol, Liverpool x Leicester, Suns x Bucks e muito mais!

A quinta-feira esportiva chega com diversos eventos para encher o dia dos fãs de esporte. Os estaduais chegam com diversas partidas por todo o país, além de muito futebol europeu com a Premier League e as Copas do Rei e da Itália. A NBA tem na programação dois jogaços, com os Antetokounmpo, Devin Booker e James Harden nas quadras dos Estados Unidos.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

OLIMPÍADAS DE INVERNO

03h – Snowboard

Onde assistir: SporTV 2

03h15 – Esqui Alpino

Onde assistir: SporTV 2

04h – Esqui cross

Onde assistir: SporTV 2

08h50 – Esqui freestyle

Onde assistir: SporTV 2

​09h – Patinação de velocidade

Onde assistir: SporTV 2

10h30 – Luge

Onde assistir: SporTV 2

22h30 – Snowboard

Onde assistir: SporTV 2

22h30 – Skeleton

Onde assistir: SporTV 2

00h – Esqui alpino

Onde assistir: SporTV 2

01h10 – Hóquei feminino

Onde assistir: SporTV 2

CAMPEONATO PAULISTA

19h – Santos x São Bernardo

Onde assistir: Youtube do Paulistão e Premiere

21h30 – Corinthians x Mirassol

Onde assistir: HBO Max

CAMPEONATO CARIOCA

​15h30 – Nova Iguaçu x Boavista

Onde assistir: cariocaoplay

19h – Audaz-RJ x Flamengo

Onde assistir: cariocaoplay

20h – Fluminense x Botafogo

Onde assistir: cariocaoplay

CAMPEONATO GAÚCHO

19h – Juventude x Ypiranga

Onde assistir: SporTV e Premiere

CAMPEONATO PERNAMBUCANO

21h30 – Sport x Caruaru City

Onde assistir: SporTV e Premiere

CAMPEONATO INGLÊS

16h45 – Liverpool x Leicester

Onde assistir: ESPN

16h45 – Wolverhampton x Arsenal

Onde assistir: Star +

COPA DO REI

17h30 – Athletic Bilbao x Valencia

Onde assistir: ESPN 4

COPA ITÁLIA

​14h – Atalanta x Fiorentina

Onde assistir: ESPN 2

​17h – Juventus x Sassuolo

Onde assistir: ESPN 2

COPA DA FRANÇA

​17h – Nantes x Bastia

Onde assistir: Star +

​NBA

21h30 – Wizards x Nets

Onde assistir: SporTV 3 e Youtube da TNT

00h – Suns x Bucks

Onde assistir: Band, SporTV 3 e Youtube da TNT

SUPERLIGA FEMININA DE VÔLEI

19h – Valinhos x SESI-Bauru

Onde assistir: SporTV 2

​EUROLIGA

16h – Olympiakos x Anadolu Efes

Onde assistir: Bandsports

QUALIFICATÓRIO DE BASQUETE FEMININO

08h – Austrália x Brasil

Onde assistir: ESPN 2

GOLFE

17h – WM Phoenix Open (1ª rodada)

Onde assistir: ESPN 3

