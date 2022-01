Estaduais, NBA, Australian Open… Saiba onde assistir aos eventos esportivos deste sábado Veja horários das transmissões de jogos como São Bernardo x Palmeiras, Volta Redonda x Flamengo, Brasil-RS x Grêmio, Atlético-MG x Tombense e muito mais!

O sábado esportivo reserva muitos jogos para todos os fãs de esporte, com mais uma rodada de estaduais pelo Brasil, principalmente no Paulistão, Cariocão, Campeonato Mineiro e o Campeonato Gaúcho em cena. A NBA também entra em ação com mais um dia de grandes jogos e rivalidades. Outra atração é a final de feminina do Aberto da Austrália de tênis.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

CAMPEONATO PAULISTA

11h – Santos x Botafogo-SP

Onde assistir: Premiere e paulistaoplay

16h – São Bernardo x Palmeiras

Onde assistir: Estádio TNT, paulistaoplay e HBO Max

​

​18h30 – Ferroviária x Água Santa

Onde assistir: Premiere e paulistaoplay

18h30 – Ponte Preta x Inter de Limeira

Onde assistir: Premiere e paulistaoplay

​

​CAMPEONATO CARIOCA

15h30 – Portuguesa-RJ x Audar-RJ

Onde assistir: cariocaoplay

18h – Volta Redonda x Flamengo

Onde assistir: cariocaoplay

21h – Vasco x Boavista

Onde assistir: cariocaoplay

CAMPEONATO GAÚCHO

​16h30 – Brasil-RS x Grêmio

Onde assistir: Globo (RS), SporTV 2 e Premiere

19h – Internacional x Tombense

Onde assistir: Premiere

​

​CAMPEONATO MINEIRO

​16h30 – Atlético-MG x Tombense

Onde assistir: SporTV e Premiere

CAMPEONATO PERNAMBUCANO

16h30 – Caruaru City x Santa Cruz

Onde assistir: SporTV 3

CAMPEONATO INGLÊS – SEGUNDA DIVISÃO

12h – Fulham x Blackpool

Onde assistir: ESPN

​

​14h30 – Peterborough x Sheffield United

Onde assistir: ESPN

NBA

22h30 – Golden State Warriors x Brooklyn Nets

Onde assistir: ESPN 2

ABERTO DA AUSTRÁLIA

5h30 – Ashleigh Barty (AUS) x Danielle Colins (EUA)

Onde assistir: ESPN 2

