Estaduais, Australian Open, playoffs da NFL… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de domingo Veja horários das transmissões de eventos como

O domingo de esportes será marcado por diversas decisões ao longo do dia, começando com a final do Australian Open entre Nadal e Medvedev, e terminando com as finais de conferência da NFL. Além disso, muitos estaduais pelo Brasil e mais dois jogos da Copa Africana de Nações.



Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



AUSTRALIAN OPEN (FINAL)

05h30 – Nadal x Medvedev

Onde assistir: ESPN 2

NFL (FINAIS DE CONFERÊNCIA)

17h – Chiefs x Bengals

Onde assistir: ESPN 2

20h30 – Rams x 49ers

Onde assistir: ESPN 2

COPA AFRICANA DE NAÇÕES (QUARTAS DE FINAL)

12h – Egito x Marrocos

Onde assistir: Band

16h – Senegal x Guiné Equatorial

Onde assistir: Band

CAMPEONATO PAULISTA

​16h – São Paulo x Ituano

Onde assistir: Record, Premiere e paulistaoplay

18h30 – Santo André x Corinthians

Onde assistir: Premiere e Youtube do Paulistão

20h30 – Novorizontino x Mirassol

Onde assistir: Premiere e paulistaoplay

CAMPEONATO CARIOCA

11h – Resende x Nova Iguaçu

Onde assistir: cariocaoplay

16h – Botafogo x Bangu

Onde assistir: Record, Youtube, Twitch e cariocaoplay

18h – Madureira x Fluminense

Onde assistir: cariocaoplay

CAMPEONATO MINEIRO

11h – Athletic x Cruzeiro

Onde assistir: Premiere

19h – América-MG x Democrata

Onde assistir: Premiere

CAMPEONATO GAÚCHO

19h – São Luiz x Juventude

Onde assistir: SporTV

​ELIMINATÓRIAS DA CONCACAF

​17h – Canadá x EUA

Onde assistir: ESPN 4

20h – México x Costa Rica

Onde assistir: ESPN 4

CAMPEONATO INGLÊS SEGUNDA DIVISÃO

​10h30 – Derby x Birmigham

Onde assistir: ESPN

13h – Cardiff x Nottingham Forest

Onde assistir: ESPN

COPA ITÁLIA FEMININA

10h30 – Inter de Milão x Juventus

Onde assistir: ESPN 4​

