Estados Unidos vencem Curaçao e farão semifinal da Copa Ouro contra a Jamaica

As semifinais da Copa Ouro, competição que reúne países das Américas do Norte e Central e do Caribe, estão definidas. Neste domingo, Jamaica e Estados Unidos avançaram para fazer o segundo duelo que dará uma vaga na final da competição. No outro lado da chave estão Haiti e México, que garantiram as suas classificações no sábado.

No estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, a Jamaica foi a primeira a entrar em campo em um confronto contra o Panamá. Mattocks marcou de pênalti o único gol do jogo, aos 30 minutos da etapa final.

Mais tarde, foi a vez de os Estados Unidos encararem Curaçao, uma das surpresas da competição. Aos 25 minutos, Christian Pulisic, vendido pelo Borussia Dortmund ao Chelsea recentemente, fez jogada pelo lado esquerdo e levantou a bola na área, na segunda trave. Sozinho, Mc Kennie mandou de cabeça para as redes.

Nas semifinais, o Haiti, que chegou pela primeira vez na história até esta fase da competição, encara o México nesta terça-feira, às 23 horas (de Brasília), em Glendale, no Arizona. Já o duelo entre Jamaica e Estados Unidos acontece na quarta-feira, no mesmo horário, na cidade de Nashville. A decisão será no domingo, em Chicago.