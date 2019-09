Estados Unidos impõem sanções a Raúl Castro e família

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (26) sanções contra o cubano Raúl Castro e sua família, acusando o ex-presidente cubano de violações dos direitos humanos.

No Partido Comunista, “Raúl Castro supervisiona um sistema que detém arbitrariamente milhares de cubanos e atualmente mantém mais de 100 presos políticos”, disse o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo.

As sanções implicam que o ex-presidente, irmão do falecido líder revolucionário Fidel Castro, não poderá viajar para os Estados Unidos.

Embora seja improvável que o ex-líder de 88 anos planeje uma viagem ao país, a medida também significa que sua família mais próxima ficará impedida de entrar nos Estados Unidos.

Entre as pessoas proibidas de viajar está a filha Mariela Castro Espin, que se tornou uma das principais defensoras dos direitos dos gays e conscientização sobre hiv/aids.

Ela visitou São Francisco e Nova York em 2012, provocando um protesto dos críticos de Castro nos Estados Unidos.

Pompeo explicou que essa decisão também foi tomada devido ao apoio de Raúl Castro ao presidente de esquerda da Venezuela, Nicolás Maduro, cujo país está imerso em uma grave crise econômica.

“Os Estados Unidos apoiam fortemente os direitos do povo cubano e venezuelano”, afirmou Pompeo em comunicado.

“Continuaremos a procurar todas as ferramentas diplomáticas e econômicas para ajudar o povo venezuelano a alcançar a transição que merece”, acrescentou.

O presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu livrar a América Latina do socialismo, uma posição que ecoa muitos exilados cubanos e venezuelanos na Flórida, um estado politicamente fundamental para as eleições de 2020 nas quais ele buscará a reeleição.

Suas medidas contrastam com as do ex-presidente Barack Obama, que conheceu Castro em uma viagem histórica a Cuba em 2016, enquanto tentava acabar com décadas de hostilidade entre os dois países.