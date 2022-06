Estados Unidos goleia Marrocos (3-0) em seu primeiro amistoso rumo à Copa do Catar-2022

Os Estados Unidos derrotaram uma decepcionante seleção de Marrocos por 3 a 0 nesta quarta-feira em seu primeiro amistoso em preparação para a Copa do Mundo do Catar-2022, em Cincinnati, Ohio.

O jovem Brenden Aaronson, após brilhante jogada de Christian Pulisic, abriu o placar no TLQ Stadium aos 26 minutos. Tim Weah, aos 32, e o estreante Haji Wright, convertendo um pênalti já no segundo tempo (64) completaram a vitória norte-americana.





O Marrocos poderia ter diminuído também em uma penalidade máxima marcada depois que Joe Scally cometeu falta na área em Soufiane Rahimi. Mas Amallah acertou a trave na cobrança.

Os Estados Unidos, que voltarão a uma Copa do Mundo após ficar de fora do Mundial da Rússia-2018, enfrentarão o Uruguai em seu segundo amistoso, no domingo, em Kansas City (Kansas).

A seleção americana está no Grupo B da Copa do Catar, ao lado de Inglaterra, Irã e o vencedor da repescagem europeia (País de Gales ou Ucrânia).

Já a de Marrocos enfrentará Bélgica, Canadá e Croácia no Grupo F.

— Ficha técnica:

Estádio: TQL Stadium (Cincinnati, Ohio, Estados Unidos)

Árbitro: Ismael Cornejo (El Salvador)

Gols:

Estados Unidos: Brenden Aaronson (26), Tim Weah (32), Haji Wright (64, de pênalti)

Cartões amarelos:

Estados Unidos: Aaron Long (28), Reggie Cannon (66)

Marrocos: Bono (61), Achraf Hakimi (61), Romain Saïss (62), Sofyan Amrabat (69)

Escalações:

Estados Unidos: Matt Turner – Reggie Cannon, Walker Zimmerman (Cameron Carter-Vickers, 46), Aaron Long, Antonee Robinson (Joe Scally, 46) – Tyler Adams (Luca de la Torre, 66), Yunus Musah, Brenden Aaronson (Weston McKennie, 72) – Tim Weah, Christian Pulisic (Malik Tillman, 65), Jesús Ferreira (Haji Wright, 46). Técnico: Gregg Berhalter.

Marrocos: Bono – Achraf Hakimi (Sofiane Alakouch, 77), Samy Mmaee (Amine Harit, 70), Romain Saïss, Nayef Aguerd, Adam Masina – Adel Taarabt (Selim Amallah, 65), Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi (Fayçal Fajr, 80) – Tarik Tissoudali (Soufiane Rahimi, 70) e Ayoub El Kaabi (Youssef En- Nesyri, 65). Técnico: Vahid Halilhodzic.

gbv/cl/aam