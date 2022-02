Estados Unidos expressam preocupação com viagem de Bolsonaro à Rússia

Representantes do governo dos Estados Unidos transmitiram a autoridades brasileiras a preocupação da Casa Branca com a visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) à Rússia. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com a reportagem, a avaliação é de que o momento não é adequado para uma aproximação entre Bolsonaro e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, por conta da crise diplomática entre o país e a Ucrânia.

O temor americano seria de que uma visita de Bolsonaro à Rússia pudesse ser interpretada como uma mensagem simbólica de que o Brasil esteja tomando partido por um dos lados na crise.

Ao Globo, o encarregado de negócios da embaixada da Ucrânia em Brasília, Anatoliy Tkach, sugeriu que Bolsonaro também visite seu país, pois isso ajudaria a equilibrar a viagem do presidente à Rússia.

