Estados Unidos estreiam na Copa do Mundo feminina contra Tailândia

Nesta terça-feira(11), três partidas encerram a primeira rodada da Copa do Mundo de Futebol Feminino na França.

A expectativa é grande para ver a atuação da seleção dos Estados Unidos. As americanas são tricampeãs e participaram de todos as edição da Copa do Mundo feminina. Sempre chegaram, pelo menos, até a fase semi-final. Ao todo foram 43 jogos, 33 vitórias, 112 gols. A adversária é a Tailândia.

O Chile – estreante no Mundial – e a Nova Zelândia tentarão supreender as adversárias, Suécia e Holanda, respectivamente.

Nova Zelândia x Holanda

As duas seleções já se enfrentaram sete vezes. As holandesas venceram três vezes; as neozelandesas, duas vezes; e houve dois empates. A Holanda leva vantagem no saldo de gols.

Relembre o jogo Nova Zelândia x Holanda na Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2015, no Canadá.

Pelo Grupo E, Nova Zelândia e Holanda entram em campo, às 10h, no estádio Océane, em Le Havre.

Chile x Suécia

Confronto inédito.

Pelo Grupo F, Chile enfrenta a Suécia, às 13h, no estádio Roazhon Park, em Rennes.

Estados Unidos x Tailândia

As duas seleções se enfretaram apenas uma vez. O encontro foi em um amistoso, em 1996. As americanas não tomaram conhecimento da adversária e aplicaram uma goleada de 9 a 0.

Pelo Grupo F, Estados Unidos joga contra Tailândia, às 16h, no estádio Auguste-Delaune, em Reims.

