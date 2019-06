Estados Unidos e Panamá vencem e se classificam às quartas de final da Copa Ouro

A Copa Ouro, competição que reúne os países das Américas do Norte e Central e do Caribe, conheceu na noite deste sábado mais duas seleções classificadas às quartas de final. Elas são Estados Unidos e Panamá, que venceram Trinidad e Tobago (5 a 0) e Guiana (4 a 2), respectivamente, em jogos no FirstEnergy Stadium, na cidade de Cleveland, em solo norte-americano, pela segunda rodada do Grupo D, e mantiveram os 100% de aproveitamento.

Com seis pontos cada, Estados Unidos e Panamá não podem mais ser alcançadas por Trinidad e Tobago e Guiana, que ainda não pontuaram. Na terceira e última rodada, marcada para esta quarta-feira, norte-americanos e panamenhos se enfrentarão, às 22 horas (de Brasília), pelo primeiro lugar do grupo – os primeiros jogarão pelo empate por terem maior saldo de gols (9 a 4). Mais cedo, às 19h30, os lanternas apenas cumprirão tabela. Os jogos serão realizados no estádio Children’s Mercy Park, em Kansas City.

Na goleada dos Estados Unidos, o meia Gyasi Zardes e o atacante Aaron Long foram os destaques ao marcarem dois gols cada. Antes do intervalo, os anfitriões da Copa Ouro tiveram mais dificuldade e só conseguiram marcar uma vez, com Long. Na segunda etapa, os outros gols dos norte-americanos foram Zardes (duas vezes), Christian Pulisic, Paul Arriola e Long.

Na preliminar, o triunfo do Panamá foi obtido com os gols de Abdiel Arroyo, Terence Vancooten (contra), Eric Davis e Gabriel Torres. A Guiana marcou em duas cobranças de pênalti, convertidas duas vezes por Neil Danns.