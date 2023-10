Estados Unidos cortarão o acesso da China aos chips da Nvidia

Janiel Kempers 17/10/2023 - 13:23 Para compartilhar:

O governo Biden anunciou na terça-feira que pretende interromper as exportações para a China de chips de inteligência artificial de última geração produzidos pela Nvidia e outras empresas, como parte de um conjunto de medidas para impedir que Pequim adquira tecnologias avançadas dos Estados Unidos e fortaleça suas capacidades militares.

As novas regulamentações, divulgadas por altos funcionários governamentais em uma coletiva de imprensa na segunda-feira à noite, restringem a exportação de uma ampla variedade de chips avançados e ferramentas de fabricação de chips para um maior número de países, incluindo o Irã e a Rússia, e colocam na lista negra os designers de chips chineses Moore Thread e Biren.

Essas medidas recentes têm o objetivo de dificultar o desenvolvimento militar da China e preencher as lacunas nas regulamentações anteriores divulgadas em outubro do ano passado. Elas provavelmente serão atualizadas pelo menos anualmente, de acordo com a secretária do Departamento do Comércio, Gina Raimondo. O foco principal é restringir o acesso da China a semicondutores avançados que são essenciais para avanços em inteligência artificial e computadores sofisticados, os quais desempenham um papel crítico em aplicações militares chinesas.

Os Estados Unidos e a China estão envolvidos em uma longa guerra tecnológica, e as restrições abrangentes impostas em outubro do ano passado apenas aumentaram as tensões entre as duas superpotências.

Após a divulgação das novas regras, o principal fabricante de chips de IA, a Nvidia, afirmou que está em conformidade com as regulamentações e não espera um impacto significativo em seus resultados financeiros a curto prazo. A empresa produziu chips como o A800 e o H800, que seguiram as regras anteriores para continuar a vender para a China. A AMD, também afetada pelas regulamentações, planeja adotar uma estratégia semelhante.

A Nvidia tem visto um aumento significativo nos negócios desde a imposição das regras no ano passado, pois seus chips exclusivos para o mercado chinês ainda superam as alternativas. No entanto, a empresa poderá ser prejudicada a longo prazo, uma vez que as empresas chinesas de chips buscam preencher possíveis lacunas deixadas pelas empresas norte-americanas.

Embora as regulamentações afetem os chips A800 e H800 da Nvidia devido a uma mudança nos parâmetros, a maioria dos chips de consumo usados em laptops, smartphones e jogos permanecerá isenta, embora alguns estejam sujeitos a requisitos de licenciamento e notificação pelas autoridades dos EUA.

