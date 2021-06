Estados Unidos confirma doação de um milhão de vacinas anticovid ao Paraguai

Os Estados Unidos vão doar um milhão de vacinas da Pfizer contra a covid-19 ao Paraguai e pressionar para que o país receba mais quatro milhões de doses pelo mecanismo Covax, anunciou nesta segunda-feira (28), em Assunção, Victoria Nuland, emissária do presidente Joe Biden.

“Vim anunciar em nome do presidente Biden e do povo dos Estados Unidos a doação de um milhão de vacinas da Pfizer que serão entregues em breve”, disse Nuland, vice-secretária de Estado para Assuntos Políticos dos Estados Unidos.

“Vamos trabalhar com o mecanismo da Covax para acelerar os itens que correspondem ao Paraguai”, acrescentou, referindo-se aos quatro milhões de doses que o país adquiriu antecipadamente em 2020, compromisso que até agora não foi cumprido.

Os Estados Unidos anunciaram há uma semana que vão doar 14 milhões de vacinas contra a covid-19 para diversos países da América Latina, incluindo o Paraguai, por meio do Covax, mecanismo que depende da Organização Mundial de Saúde.

Nuland se reuniu por uma hora com o presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez, no Palácio do Governo, e a seguir conduziu uma sessão de trabalho de duas horas com o chanceler, Euclides Acevedo, e sua equipe.

“Vamos ajudar a acelerar a chegada das vacinas a que você tem direito”, comentou.

O funcionário disse que os Estados Unidos construirão quatro hospitais-acampamento para ajudar no combate à pandemia no Paraguai.

Além disso, anunciou uma doação de 125 milhões de dólares para a criação de pequenas e médias empresas (PMEs) para mulheres empresárias.

O Paraguai, com uma população de 7,3 milhões de pessoas, soma 12.517 mortes por covid-19 e 418.330 infecções nesta segunda-feira. Só no domingo, 152 mortes foram relatadas.

A campanha de vacinação avança muito lentamente. Até domingo, 665.177 pessoas receberam pelo menos uma dose, de acordo com dados oficiais.

