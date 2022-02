Estados mudam determinação sobre feriado e ponto facultativo no carnaval

O avanço da variante Ômicron do coronavírus esfriou a esperança de muitas pessoas de cair na folia durante o carnaval. Para além disso, as autoridades estão se movimentando para cancelar as festas e em muitos Estados haverá ponto facultativo ou não será considerado feriado. Tudo isso para evitar as aglomerações em um momento de intensa contaminação e aumento nas mortes e internações.

Duas das maiores capitais do País, São Paulo e Rio, decidiram adiar o desfile das escolas de samba para evitar as contaminações de covid-19. Os blocos carnavalescos de rua estão vetados por causa do enorme aumento no número de casos de covid neste ano.

Na semana passada, o governador João Doria (PSDB) decretou ponto facultativo nas repartições públicas do Estado de São Paulo entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março por causa do carnaval. O decreto passa a valer na segunda-feira, dia 28, e se estende até as 12h da quarta-feira de Cinzas, dia 2 de março.

Nesta quarta-feira, 9, o governo de Pernambuco anunciou a proibição da realização de qualquer evento público ou privado de carnaval de 25 de fevereiro a 1º de março. A medida é uma nova restrição colocada pelo comitê de emergência de enfrentamento da covid-19 e terá impacto em Olinda e Recife, dois dos principais destinos turísticos dos foliões.

Na Bahia e no Ceará, outros dois Estados que costumam receber muitos turistas durante o carnaval, as festas públicas foram suspensas e há restrição de público para eventos privados. Segundo os governos locais, não haverá ponto facultativo na data, nem será decretado feriado.

Confira a lista de como será o carnaval:

Acre – Ponto facultativo em 28/2, 1/3 e 2/3

Alagoas – Ponto facultativo em 28/2, 1/3 e 2/3

Bahia – Sem ponto facultativo e sem feriado

Ceará – Sem ponto facultativo e sem feriado

Distrito Federal – Ponto facultativo em 28/2 e feriado em 1/3

Mato Grosso – Ponto facultativo em 28/2 e 1/3

Mato Grosso do Sul – Ponto facultativo em 28/2, 1/3 e 2/3 (até 13h)

Minas Gerais – Ponto facultativo em 28/2, 1/3 e 2/3

Pará – Ponto facultativo em 28/2 e 1/3 e 2/3 (até 12h)

Pernambuco – Sem ponto facultativo e sem feriado

Rio Grande do Norte – Ponto facultativo em 28/2 e 1/3, e feriado em 2/3, com expediente a partir das 14h

Rio Grande do Sul – Ponto facultativo em 28/2, 1/3 e 2/3 (até 13h)

Santa Catarina – Ponto facultativo em 28/2, 1/3 e 2/3 (até 14h)

São Paulo – Ponto facultativo em 28/2 e 1/3, e em 2/3 expediente suspenso até as 12h

Sergipe – Ponto facultativo em 28/2, 1/3 e 2/3

