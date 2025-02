Estados árabes rejeitam plano de Trump para Gaza, diz chanceler do Egito

O ministro das Relações Exteriores do Egito, Badr Abdelatty, disse ao secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, nesta segunda-feira, que os Estados árabes apoiam os palestinos na rejeição do plano do presidente dos EUA, Donald Trump, de deslocar os palestinos em Gaza e assumir o controle do enclave.

+ O que os EUA têm a ganhar caso assumam o controle de Gaza?

Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores do Egito disse que Abdelatty, em uma reunião em Washington, enfatizou a importância de acelerar a reconstrução de Gaza enquanto os palestinos permanecem lá.

Abdelatty, que chegou a Washington no domingo, disse que estava ansioso para trabalhar com a nova administração dos EUA para alcançar “paz e estabilidade abrangentes e justas” na região, de acordo com o comunicado.

Qualquer sugestão de que os palestinos deixem Gaza, que eles querem como parte de um Estado independente, tem sido um anátema para a liderança palestina por gerações e os Estados árabes vizinhos a rejeitaram desde que a guerra de Gaza começou em 2023.

O Ministério das Relações Exteriores do Egito disse nesta segunda-feira que a comunidade internacional deve se unir aos palestinos para corrigir a “injustiça histórica” e restaurar seus “direitos legítimos e inalienáveis”.

O plano de Trump recebeu condenação global, com líderes regionais e globais dizendo que tal medida ameaçaria a estabilidade regional.

Ele disse em trechos de uma entrevista à Fox News nesta segunda-feira que os palestinos não teriam o direito de retornar a Gaza de acordo com sua proposta.