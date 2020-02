Estado Islâmico reivindica ataque no sul de Londres

SÃO PAULO E LONDRES, 3 FEV (ANSA) – O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) assumiu o atentado ocorrido neste domingo (2), em Streatham, no sul de Londres. A reivindicação foi feita através de um órgão de propaganda do grupo. As autoridades britânicas identificaram o autor do atentado como Sudesh Amman, de 20 anos, um jovem que já tinha sido detido por disseminar conteúdos terroristas. Amman fora condenado em novembro de 2018 e tinha sido libertado há cerca de uma semana, depois de cumprir metade de sua sentença de três anos e quatro meses. Ele estava sob vigilância da polícia. O jovem esfaqueou pedestres em Streatham High Road por volta das 14h locais e deixou três pessoas feridas. Ele foi morto por agentes policiais no momento do atentado. (ANSA)