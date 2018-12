Estado Islâmico perde último bastião na Síria

BEIRUTE, 14 DEZ (ANSA) – As forças curdo-sírias apoiadas pelos Estados Unidos conquistaram nesta sexta-feira (14) a cidade de Hajin, considerada último bastião do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) na Síria, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, sediado no Reino Unido.

As forças governamentais lutavam havia três meses para reconquistar o reduto do EI, que fica no leste do país, próximo à fronteira com o Iraque. Nas últimas semanas, as operações militares no local se intensificaram com a chegada de reforços vindos do norte do país. O El, no entanto, ainda controla pequenos vilarejos próximos a Hajin.

A retomada foi feita por meio de batalhas terrestres e ataques aéreos. Alguns dos militantes do EI conseguiram fugir para vilarejos próximos e ainda são buscados pelas forças governamentais.

A área tem população de 15 mil pessoas, entre eles, cerca de dois mil membros do EI que combatiam as forças de segurança com ataques suicidas. Nos últimos dias, centenas de civis foram retirados da cidade para áreas controladas pelo governo ao leste do rio Eufrates, na província de Deir el-Zour. (ANSA)