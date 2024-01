Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/01/2024 - 10:01 Para compartilhar:

ISTAMBUL, 4 JAN (ANSA) – O Estado Islâmico assumiu a autoria pelas duas explosões da última quarta-feira (3) em Kerman, no Irã, que provocaram a morte de mais de 100 pessoas durante uma passeata em homenagem ao general Qassem Soleimani. A informação foi comunicada pelo Mizan, site do Judiciário do país, citando a imprensa local. (ANSA).

