Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/12/2023 - 15:01

BEIRUTE, 3 DEZ (ANSA) – O grupo jihadista Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo ataque realizado durante uma missa em Mindanao, no sul das Filipinas. “Soldados do califado detonaram um dispositivo explosivo numa grande reunião de cristãos na cidade de Marawi”, disse o grupo em comunicado divulgado no Telegram. (ANSA).

