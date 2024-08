++ Estado Islâmico assume autoria de ataque na Alemanha ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/08/2024 - 16:01 Para compartilhar:

ROMA, 24 AGO (ANSA) – O grupo jihadista Estado Islâmico assumiu neste sábado (24) a responsabilidade pelo ataque a faca em Solingen, na Alemanha, e afirmou que é uma “vingança pelos muçulmanos na Palestina”.

“O autor do ataque a uma reunião de cristãos na cidade de Solingen, na Alemanha, era ontem um soldado do grupo Estado Islâmico”, destaca um comunicado da agência de notícias jihadista Amaq no Telegram.

Segundo a nota, o ataque foi realizado “em vingança pelos muçulmanos na Palestina e em outros lugares”. (ANSA).