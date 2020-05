Estado do Rio tem 37.912 casos confirmados de covid-19

O estado do Rio de Janeiro registrou neste domingo (24) 37.912 casos confirmados por covid-19 e 3.993 óbitos, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio (SES). Em relação a ontem (23), houve aumento de 88 mortes e de 3.379 casos de infecção pelo novo coronavírus. Ainda, segundo o boletim, existem 990 óbitos em investigação e 240 foram descartados. Até o momento, entre os casos confirmados, 29.022 pacientes se recuperaram da doença, revelando aumento de 2.159 recuperações em relação às observadas até ontem.

O maior número de casos confirmados (21.775) ocorreu na capital do estado, seguida por Niterói (1.983), Nova Iguaçu (1.207) e Duque de Caxias (1.184). Os municípios com menor quantidade de casos confirmados são Comendador Levy Gasparian e Laje do Muriaé (3 cada).

O município do Rio de Janeiro detém também o maior número de vítimas da covid-19, da ordem de 2.755. Em seguida, aparecem Duque de Caxias, com 182 óbitos e Nova Iguaçu, com 138. As cidades de Carapebus, Engenheiro Paulo de Frontin, Italva, Mendes, Miguel Pereira, Santo Antônio de Pádua e Três Rios contabilizam até hoje apenas um óbito pelo novo coronavírus, cada.