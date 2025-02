Estado de SP sofre com alagamentos na capital, interior e litoral

O Estado de São Paulo sofre com as chuvas que caíram entre sexta-feira, 31, e sábado, 1º. Guarujá, ABC Paulista, Franco da Rocha, Francisco Morato e capital paulista foram as principais regiões afetadas com pontos de alagamentos, de acordo com informações da Defesa Civil estadual.

Os maiores acumulados de chuvas das últimas horas ocorreram em Caieiras (Jardim Marcelino), com 138mm; Ferraz De Vasconcelos (Centro), com 128mm; Ferraz De Vasconcelos (Pres. Castello Branco), com 124mm; Itaquaquecetuba (Jardim Luciana), com 117mm; e Caieiras (Jardim Vera Tereza), com 107mm.

Capital paulista

Somente na capital paulista há dez pontos de alagamento e o registro de pelo menos 19 quedas de árvores. Há pontos de alagamento intransitáveis nos dois sentidos da Marginal Tietê (foto de destaque).

Um desabamento de muro sobre moradia teve duas vítimas (mãe e filho) socorridas com escoriações leves ao Hospital Vereador José Storopolli (vermelhinho) e UPA Jaçanã.