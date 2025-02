Estado de saúde do papa Francisco registra ‘ligeira melhora’, diz Vaticano

O estado de saúde do papa Francisco, hospitalizado há 13 dias devido a uma pneumonia nos dois pulmões, apresentou uma “ligeira melhora”, embora seu prognóstico continue “reservado”, anunciou o Vaticano nesta quarta-feira (26).

“O estado clínico do Santo Padre nas últimas 24 horas mostrou uma ligeira melhora”, indicou o Vaticano em um novo comunicado, especificando que o jesuíta argentino, de 88 anos, esteve “trabalhando” durante a tarde.

O novo informe médico do pontífice também relata que “a ligeira insuficiência renal observada nos últimos dias regrediu” e que a tomografia computadorizada do tórax, à qual foi submetida na terça-feira, mostrou “uma evolução normal do quadro inflamatório pulmonar”.

“Embora tenha tido uma ligeira melhora, o prognóstico segue sendo reservado”, destaca a nota do Vaticano, dizendo que Jorge Bergoglio continua fazendo “oxigenoterapia” e “fisioterapia respiratória”.

O líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos no mundo está internado no hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro.

Na noite de terça-feira, o Vaticano informou que o estado de saúde seguia sendo “crítico, mas estável”, embora em um primeiro comunicado nesta quarta-feira tenha assegurado que ele passou “uma noite tranquila”.

Seu estado de saúde preocupa todo o mundo, onde ocorrem orações por sua pronta recuperação.

Essa hospitalização, a quarta e mais longa desde 2021, está causando grande preocupação pelos problemas anteriores que enfraqueceram a saúde do papa nos últimos anos e reavivaram as especulações sobre sua eventual renúncia.

