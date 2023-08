Estado de saúde delicado, acusado de assédio e saída da Band: a péssima fase de Faustão

Se inferno astral realmente existir, o apresentador está passando por ele. Fausto Silva tem passado uma fase complicada em sua vida – tanto no âmbito profissional, após sua saída da Band, quanto na vida pessoal: ele foi acusado de assédio e ainda enfrenta um momento delicado de saúde.

Saída da Band

No final do mês de maio, o colunista Lucas Pasin, do UOL, informou que Faustão não apresentará mais seu programa diário na Band a partir do dia 31 de maio. Ainda de acordo com o jornalista, o futuro do apresentador na emissora é considerado como incerto.

O contrato de Fausto Silva com a Band vai até 2026. Em sua segunda passagem pela emissora, ele chegou a abrir mão do próprio salário e injetou dinheiro do próprio bolso para manter a estrutura que queria na nova casa.

Acusação de assédio e puxada de tapete

Em entrevista à Veja, Alberto Luchetti Neto, que foi diretor do “Domingão do Faustão”, da TV Globo, revelou os bastidores chocantes da época em que trabalhou com Faustão.

Na sabatina, Luchettti afirma que o comunicador cometia assédio moral com alguns funcionários. “O assédio moral dele era o seguinte: tinha costume de esculhambar a produção no ar e de pedir desculpa no particular. Criticava o trabalho em rede nacional. O que ele fazia com o Caçulinha era de chorar! Ele o humilhava, dizia que ele não sabia tocar (teclado), que era ultrapassado. Falou tanto que a Globo tirou ele. Por exemplo, uma moça, Angela Sander, de tão perseguida por ele, tomou remédio e cometeu suicídio. Foi uma desgraça que a Globo tentou esconder por todos os meios. Eu já estava fora. Ela estava tão desesperada, ele humilhou tanto ela, que um dia ela tomou remédio, foi dormir e não acordou mais”, disse Alberto Luchetti Neto.

Também à Veja, o apresentador Ciro Bottini disse que sofreu “uma puxada de tapete violenta” do comunicador. “Eu não guardo ressentimentos daquele episódio. Nunca toquei nesse assunto, mas já que veio à tona agora com o Lucchetti, vou falar. O Aloyzio Legey, diretor do setor de shows da Globo, me ligou para fazer um convite. Eu estava no Shoptime. Queria que eu comandasse o sorteio de automóveis do Show de Gols. Ele não queria o Fausto naquele projeto, não sei o motivo. Disse que eu era uma pessoa animada, entraria ao vivo no programa dele aos domingos para fazer o sorteio, então topei. O pessoal da Globo me dizia que estava vendendo cupom à beça. Eu via um futuro lá dentro”.

“Mas do nada a postura do departamento comercial foi mudando comigo, as inserções foram diminuindo, senti um clima estranho no ar. Certo dia, quando cheguei e fui para o camarim, me preparando para entrar no ar, o Legey e uma pessoa do (setor) comercial entraram: ‘Sinto muito, você está fora’. Na época ninguém me explicou o motivo. Mas depois eu soube sim que houve uma pressão do Faustão para que eu saísse e ele entrasse. Não sei se é ego, (vontade de mais) faturamento ou se sentiu ameaçado. Porque o programa não estava indo bem de audiência. Quando recebi a notícia, foi um trauma, uma puxada de tapete tão violenta, covarde… Minha esposa estava grávida, ela ficou mal”, completou o vendedor do Shoptime.

Ex-bailarina a favor de Faustão

Com exclusividade à IstoÉ Gente, Erika Schneider, ex-bailarina do Faustão, saiu em defesa do ex-patrão e relembrou como era trabalhar com ele.

“Eu sempre tive um ótimo relacionamento com o Fausto, tanto com ele quanto com a Luciana Cardoso (esposa de Faustão). Eles sempre foram muito queridos comigo. Ele me deu muita oportunidade na televisão. Comecei no “Domingão” como bailarina e depois me tornei repórter. Ele confiou e acreditou no meu trabalho. Tem um coração enorme”, relatou a modelo, influenciadora e empresária.

“O Faustão sempre recebia a equipe e as bailarinas em sua casa para fazer confraternização, ajudou muitas pessoas e nunca falou isso. Pra mim, ele é um dos mestres da TV. Ele tem o temperamento forte, mas um coração bom. Tive a sorte de aprender muito com ele”, completou.

Schneider, que ficou quase oito anos ao lado de Fausto Silva na Globo, foi demitida do corpo de balé do “Domingão do Faustão” em janeiro de 2021.