Estado de saúde de Matteo Messina Denaro se agrava

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/09/2023 - 10:01 Compartilhe

PESCARA, 11 SET (ANSA) – Agravou-se o estado de saúde do líder mafioso Matteo Messina Denaro, que está internado há pouco mais de um mês em um hospital de L’Aquila, no centro da Itália.

O poderoso chefe da Cosa Nostra passou por uma cirurgia bem-sucedida de desobstrução intestinal em 8 de agosto, mas viu suas condições piorarem devido ao avanço de um tumor agressivo no cólon.

Messina Denaro está há uma semana na ala para detentos do Hospital San Salvatore, onde é submetido a medicações contra a dor e alimentação intravenosa.

Segundo fontes próximas ao caso, as condições atuais do mafioso não são compatíveis com a volta para a penitenciária de segurança máxima de L’Aquila, onde cumpria pena de prisão perpétua desde janeiro, quando foi capturado após quase 30 anos foragido.

Recentemente, alguns parentes visitaram Messina Denaro no hospital, depois de ele ter protestado por sua permanência na UTI, onde o acesso era restrito. Na cadeia, o mafioso era submetido ao regime conhecido como “41 bis”, que prevê isolamento total e ininterrupto.

Messina Denaro estava foragido desde 1993 e era tido como o “chefe dos chefes” da máfia siciliana, mas foi capturado em janeiro passado, em um hospital privado de Palermo onde faria quimioterapia.

Ele era o criminoso mais procurado da Itália e vivia em um covil na pequena cidade de Campobello di Mazara, na Sicília.

(ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias