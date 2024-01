Estado de Nova York pede US$ 370 milhões de Trump por fraude financeira

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/01/2024 - 18:14 Para compartilhar:

O Estado de Nova York pediu US$ 370 milhões (R$ 1,8 bilhão) do ex-presidente Donald Trump no processo judicial no qual ele é acusado de inflar artificialmente o valor de suas propriedades, de acordo com documentos do processo divulgados nesta sexta-feira (5).

A quantia exigida é muito maior do que os US$ 250 milhões (R$ 1,2 bilhão) que a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, havia anunciado que buscaria quando iniciou o processo em 2022.

Em uma reação imediata por meio de sua rede social Truth Social, o bilionário republicano em campanha para as eleições presidenciais de novembro atacou novamente James, uma procuradora afro-americana a quem acusa de “corrupta” e de conduzir uma “caça às bruxas”.

“Eu não fiz nada de errado. Minhas declarações financeiras são boas e muito conservadoras”, afirmou Trump mais uma vez nesta sexta-feira.

O ex-presidente, seus filhos Donald Jr. e Eric, e seu império familiar, a Trump Organization, são acusados pela justiça de Nova York de inflar colossalmente, durante a década de 2010, o valor de seus arranha-céus, hotéis de luxo e campos de golfe para obter empréstimos mais favoráveis dos bancos.

