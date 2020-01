Estádios viram pontos turísticos em São Paulo e têm aumento de visitantes

Uma nova opção turística vem crescendo na cidade de São Paulo: as visitas guiadas aos estádios. São passeios em que o torcedor, ou fã do futebol, tem a oportunidade de conhecer detalhes da história do clube, além de espaços aos quais não teria acesso no dia de um jogo, como os vestiários e o gramado. Para as agremiações, os tours pelas arenas ajudam a aumentar o faturamento.

Em Itaquera, a Arena Corinthians abriu espaço para a visitação de torcedores em maio de 2017. Desde então, o local já recebeu 136 mil visitantes. A média mensal é de 4.200 pessoas. A expectativa para este mês de janeiro, período de férias escolares, é receber mais de cinco mil torcedores.

Guiados por anfitriões treinados pelo clube, os visitantes aproveitam o passeio para descobrir algumas curiosidades do estádio e conhecer os lugares mais “cobiçados” e que geralmente são proibidos para torcedores. Na Arena Corinthians, o passeio começa pela parte externa, passa pelo átrio e depois os fãs conhecem o espaço “business lounge”, vão ao camarote, sala de imprensa e auditório. Eles também repetem o caminho dos jogadores, passando pela sala de aquecimento e vestiário, e chegam ao gramado.

Maiara Carvalho, de Itapejara, município paranaense, viajou oito horas para conhecer a arena. “Esse era o sonho do meu pai e eu também queria trazer o meu filho para conhecer a nossa casa”, disse a topógrafa de 27 anos. A torcedora levou Lorenzo, de quatro anos, para visitar o local. Segundo ela, além de ver o estádio pela primeira vez, é emocionante poder pisar no gramado. “Agora, vou voltar para acompanhar um jogo”, afirmou.

O tour da arena já recebeu visitantes de 44 países. O clube afirma que 20% das pessoas moram fora do Estado de São Paulo. O maior público vem do Paraná (43,2%).

O espaço aberto ao público será ampliado em fevereiro. “Vamos lançar um tour mais longo e técnico. Vai falar sobre as curiosidades técnicas do estádio, sobre a sua estrutura. Os anfitriões terão um novo treinamento e engenheiros e arquitetos vão auxiliar com as informações”, revela Gabriel Dolce, gerente do tour Casa do Povo.

No Allianz Parque também é possível realizar um tour. Desde a sua inauguração, em novembro de 2014, a casa do Palmeiras também é conhecida como um espaço de lazer e entretenimento. O local chegou a ser reconhecido como a arena que mais recebeu eventos no mundo entre 2017 e 2018, segundo a Pollstar, agência especializada no mercado internacional de música.

Assim como no estádio do Corinthians, os fãs podem visitar o gramado, vestiário, sala de imprensa, camarotes e arquibancadas. Durante as férias, o clube registra um crescimento de aproximadamente 20% no número de visitantes.

“Já recebemos cerca de 300 mil pessoas desde a abertura do nosso tour (março de 2015). O mais interessante é que cerca de 120 mil visitantes não torciam para o Palmeiras. Essas pessoas, apaixonadas por futebol, vieram para conhecer a estrutura de uma das arenas mais modernas do mundo”, afirmou o clube, por meio de sua assessoria de imprensa. “Estamos sempre atentos ao mercado e analisando outras arenas para trazer novidades.”

O torcedor Vanderson de Souza, 26 anos, avalia o tour como “uma experiência única”. “Pude conhecer toda a estrutura do estádio. O passeio é guiado, então ajuda quem não conhece muito sobre a história do clube. Fui no vestiário, aquecimento, sala de imprensa, gramado e arquibancadas. Recomendo e espero voltar”, conta.

No estádio do Morumbi, o modelo do tour é semelhante ao dos outros times da capital. O diferencial fica por conta de um Memorial, onde a torcida são-paulina pode relembrar os momentos gloriosos do clube.

Desde 2010, quando o tour foi inaugurado, a média de visitantes é de 1.250 por mês. De acordo com a Passaporte FC!, agência de turismo do clube, a arrecadação com os passeios é de R$ 20 mil mensais. Entre as novidades estão previstas reformas no estádio, alteração no roteiro, tour com interprete em libras e a presença de ídolos.

FÉRIAS NO MUSEU – O Pacaembu, tem um atrativo a mais: o Museu do Futebol, que foi inaugurado em setembro de 2008 e é considerado um dos espaços esportivos mais visitados do Brasil.

Passando por três andares, os visitantes encontram 15 salas temáticas. Cada um delas conta com acervos de conteúdos relacionados ao esporte. Por lá também são desenvolvidos projetos temporários e itinerantes. A programação de férias apresenta eventos gratuitos na área externa do estádio.