Estádios de São Paulo não venderão bebida alcoólica na Copa América

O torcedor que for assistir a uma das seis partidas da Copa América disputadas em São Paulo não poderá consumir ou comercializar bebidas alcoolicas na área de bloqueio prevista para os jogos e dentro dos estádios. Isso porque uma lei estdual (9.470/1996) proíbe a comercialização, distribuição e o consumo de bebidas alcoólicas nos jogos de futebol. Há também uma lei municipal (12.402/1997) que proíbe a venda de bebidas alcoolicas nos estádios da capital.

Isso não ocorreu durante a Copa do Mundo de 2014 porque, naquele momento, foi criada a Lei Geral da Copa que permitiu a comercialização de bebidas em todos os estádios do Brasil. Como para a Copa América não foi criada qualquer lei especial, passa a valer as leis estaduais.

A informação foi confirmada (6), em entrevista coletiva, por representantes das forças de segurança do estado de São Paulo. “A nossa legislação não permite a bebida no interior dos estádios. Portanto, não importa se é turista ou nacional, ele á que cumprir a legislação do nosso país. Dessa forma, não haverá possibilidade de ingerir bebidas alcoolicas no interior dos estádios e também não á a possibilidade de ingerir as bebidas na área de segurança”, disse o tenente coronel Edmilson Colonello, da Coordenadoria Operacional da Polícia Militar.

Uma das seis partidas disputadas na capital paulista será a de abertura da Copa América, entre Brasil e Bolívia, no dia 14 de julho, às 21h30, Estádio do Morumbi. É esperada a presença do presidente Jair Bolsonaro, ministros e autoridades estaduais, mas ainda não está confirmada a presença de outros chefes de estado no jogo de abertura.

Terrorismo e greve geral

Segundo o coordenador-geral do Centro de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública,general Carlos Sérgio Câmara Saú, não há, até o momento, informações sobre a possibilidade de ameaças terroristas ao evento.“Temos serviço de inteligência que mapeia todas as possíveis hipóteses e estamos preparados para qualquer eventualidade ou emergência, mas podem ficar tranquilos porque não temos, neste momento, risco ou sinal de alarme nesse sentido”, afirmou.

O general disse ainda que não existe preocupação especial das forças de segurança com relação à greve geral, prevista para , dia da abertura da Copa América. “É outro aspecto que está sendo acompanhado. Temos monitorado esse tema, mas não temos ainda confirmação de que isso [greve geral] vá acontecer, pelo menos nas proporções que as pessoas comentam. Não há preocupação maior com relação a isso.”

Mobilidade

O trem especial da Copa do Mundo, que em 2014 levava os torcedores da Estação da Luz, no centro da capital, para a Arena Corinthians, em Itaquera, sem paradas, não vai funcionar. Para os torcedores que vão acompanhar os jogos da Copa América, a dica é a mesma: dirigjr-se aos estádios usandpreferencialmente transporte público – ônibus, metrô e trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) – já que será proibido estacionar dentro das áreas de bloqueio, que circudam a região dos Morumbi e da Arena Corinthians.

Segundo o tenente coronel Edmilson Colonello, da Coordenadoria Operacional da Polícia Militar, no dia do jogo de abertura, o bloqueio ao redor do estádio começará a ser feito cinco horas e meia antes do início da partida. Nas demais partidas, o bloqueio á início quatro horas antes do evento e funcionará até uma hora depois que o jogo terminar.

O metrô deverá um esquema de funcionamento especial para o jogo de abertura, que deve terminar por volta das 23h30. As forças de segurança estão trabalhando com a ViaQuatro, que administra a Linha Amarela do metrô, para estender o horário de funcionamento nesse dia.

Nessa região de bloqueio, não se poderá estacionar carros ou entrar de carro (apenas moradores poderão acessar a região, em bloqueios específicos e munidos de documento do carro e de comprovante de residência). Só entrará na área de bloqueio o torcedor que estiver com o ingresso físico de entrada para o jogo e veículos autorizados. A polícia informa ainda que o torcedor não poderá entrar no local com objetos perfuro-cortantes, bolsas grandes ou mochilas. E, no caso de São Paulo, também não poderá entrar com bebidas alcoólicas.

Foram criados bolsões específicos, fora da área de bloqueio, para que as pessoas possam chamar os veículos por meio de aplicativos. No Morumbi, serão três bolsões e, na Arena Corinthians, dois. Também haverá pontos específicos para táxis.

Delegações

Quatro delegações estarão em São Paulo durante a primeira fase dos jogos.

A seleção da Bolívia, que chegou nesta quarta-feira (5), já está instalada em um hotel na região do Morumbi. Os brasileiros chegam domino ( e ficarão instalados perto do Parque Ibirapuera.

A delegação do Chile chega (8) e a do Japão, na semana que vem.

Jogos

Além da partida de abertura, entre Brasil e Bolívia, a cidade de São Paulo receberá os jogos Japão e Chile, no dia Colômbia e Qatar, no dia Peru e Brasil, no dia um jogo das quartas de final, no dia e o que definirá o terceiro lugar, o dia . Os três primeiros jogos serão disputados no Estádio do Morumbi e os três últimos, na Arena Corinthians.